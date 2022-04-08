Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Yeşilburç köyünde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.