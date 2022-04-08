Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Haberler

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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Yeşilburç köyünde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Niğde, Güncel, Haberler

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