Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA - Abdullah Özkul - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Niğde'de 6 faili meçhul hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı.
BOR, NİĞDE (AA) - Niğde'de 6 faili meçhul hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Sazlıca ve Kemerhisar beldelerinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, sevk edildi adliyede hakimlikçe tutuklandı.
AA / Abdullah Özkul - Güncel