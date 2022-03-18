Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Niğde'de 6 faili meçhul hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı.

BOR, NİĞDE (AA) - Niğde'de 6 faili meçhul hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Sazlıca ve Kemerhisar beldelerinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, sevk edildi adliyede hakimlikçe tutuklandı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Niğde, JASAT, Bor, Güncel, Haberler

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