Niğde'de 2 bin öğrenci "Malazgirt 1071" filmini izledi - Haberler

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Niğde'de 2 bin öğrenci "Malazgirt 1071" filmini izledi

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 2 bin öğrenci 'Malazgirt 1071' filmini izledi

Niğde'de 3 günde yaklaşık 2 bin öğrenci, "Malazgirt 1071" filmini sinemada izledi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Niğde'de 3 günde yaklaşık 2 bin öğrenci, "Malazgirt 1071" filmini sinemada izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 28- 30 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören 2 bin öğrenci kentteki sinemada filmi izledi.

Etkinlikle gençlerin milli bilincinin ve devlete bağlılıklarının artırılması hedefleniyor.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Malazgirt, 30 Mart, Niğde, Güncel, Haberler

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