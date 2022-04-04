Niğde'de 2 bin öğrenci "Malazgirt 1071" filmini izledi
AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 3 günde yaklaşık 2 bin öğrenci, "Malazgirt 1071" filmini sinemada izledi.
MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Niğde'de 3 günde yaklaşık 2 bin öğrenci, "Malazgirt 1071" filmini sinemada izledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 28- 30 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören 2 bin öğrenci kentteki sinemada filmi izledi.
Etkinlikle gençlerin milli bilincinin ve devlete bağlılıklarının artırılması hedefleniyor.
AA / Abdullah Özkul - Güncel