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Niğde'de 17 hırsızlık zanlısı yakalandı

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Niğde'de 17 hırsızlık zanlısı yakalandı

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 17 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 17 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 17 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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