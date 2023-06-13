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Niğde'de 164 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de 164 bin makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Niğde'de bir minibüste 164 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir minibüste 164 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 164 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Niğde Güncel Haberler

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