Niğde'de 16 yıl önce öldürülen kadının kimlik tespiti tamamlandı - Haberler

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Niğde'de 16 yıl önce öldürülen kadının kimlik tespiti tamamlandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 16 yıl önce öldürülen kadının kimlik tespiti tamamlandı

Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan ve kocası tarafından öldürülüp parçalandıktan sonra bir tarlada artezyen kuyusuna atıldığı belirlenen kadının kimliği, kemiklerin incelenmesi sonucu kesinleşti.

Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan ve kocası tarafından öldürülüp parçalandıktan sonra bir tarlada artezyen kuyusuna atıldığı belirlenen kadının kimliği, kemiklerin incelenmesi sonucu kesinleşti.

Ankara Adli Tıp Kurumunda kimlik tespiti yapılan Serap Başer'e ait kemikler, yakınlarına teslim edildi.

Kemikler, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Olay

Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan ve 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer'in bulunması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatılmış, Başer'in 2008 yılında trafik kazası sonucu ölen kocası Ali Başer tarafından öldürülerek bir tarlada kullanılmayan artezyen kuyusuna atıldığı tespit edilmişti.

İş makineleriyle 20 gün süren kazı sonucu 29 Mart 2022'de yaklaşık 70 metre derinlikten çıkarılan 170 kemik parçası ile saç, kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Altunhisar Adli Tıp Ankara Niğde Güncel Haberler

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