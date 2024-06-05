Niğde'de 11 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
Niğde'de durdurulan bir tırda 11 ton kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Niğde'de bir tırda 11 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Ankara otoyolu Pınarcık mevkisinde durdurdukları bir tırda 11 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.