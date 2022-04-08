Niğde'de 11 milyon 120 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Niğde'de 11 milyon 120 bin makaron ele geçirildi

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 11 milyon 120 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de iki araçta gümrük kaçağı 11 milyon 120 bin makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Niğde'de iki araçta gümrük kaçağı 11 milyon 120 bin makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı ve kamyonu durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 3,5 milyonu dolu 11 milyon 129 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Niğde, Güncel, Haberler

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