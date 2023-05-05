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Niğde'de 100 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de 100 bin dolu makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Niğde'de bir otomobilde 100 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir otomobilde 100 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 100 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Niğde Güncel Haberler

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