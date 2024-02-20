Niğde'de 1 Milyon 165 Bin Dolu Makaron ve 495 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Niğde'de polis ekipleri tarafından son 15 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 165 bin dolu makaron ve 495 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem yapıldı.
Niğde'de polis ekiplerince son 15 günde 1 milyon 165 bin dolu makaron ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-15 Şubat'taki operasyonlarda 1 milyon 165 bin dolu makaron ile 495 elektronik sigara ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.