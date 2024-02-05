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Niğde'de 1 Kilo 155 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Niğde'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 9 uyuşturucu niteliğinde hap ve uyuşturucu kullanma aparatı da bulundu.

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı köyünde, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 1 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu niteliğinde hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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