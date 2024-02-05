Niğde'de 1 Kilo 155 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 9 uyuşturucu niteliğinde hap ve uyuşturucu kullanma aparatı da bulundu.
Niğde'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı köyünde, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 1 kilo 155 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu niteliğinde hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.