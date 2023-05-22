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Niğde'de 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Niğde'de bir kamyonda 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir kamyonda 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 milyon 50 bin dolu makaron ve 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Niğde Güncel Haberler

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