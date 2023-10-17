Niğde'de 1-15 Ekim'de 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli gözaltına alındı
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Niğde'de 1-15 Ekim tarihleri arasında kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 136 suç aydınlatıldı ve 189 şüpheli gözaltına alındı. 23 zanlı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca 49 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyordu, bunlardan 13'ü cezaevine teslim edildi ve 36'sı hakkında adli işlem yapıldı.
Niğde'de 1-15 Ekim'de faili meçhul 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Ekim'de, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, ???????mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 136 suçla ilgili 189 zanlıyı yakaladı.
Zanlılardan 23'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Öte yandan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheliyi gözaltına aldı, bunlardan 13'ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 36'sı hakkında adli işlem yapıldı.