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Niğde'de 1-15 Ekim'de 136 suç aydınlatıldı, 189 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'de 1-15 Ekim tarihleri arasında kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 136 suç aydınlatıldı ve 189 şüpheli gözaltına alındı. 23 zanlı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca 49 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyordu, bunlardan 13'ü cezaevine teslim edildi ve 36'sı hakkında adli işlem yapıldı.