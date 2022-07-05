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Niğde Belediyesinin üst yapı çalışmaları devam ediyor

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde Belediyesinin üst yapı çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni imar yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni imar yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yollar açmak, mevcut yolların yükünü azaltmak ve eski yolları yenilemek amacıyla çalışma yapıyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yesilburç yolu, ODTÜ Kavşağı ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi arasında yeni imar yolu çalışması yaptıklarını belirterek,"Yolları, alt ve üst yapısı ile konforlu ve güvenli şekilde açmak için çalışmalar devam ediyor. Biz tüm ekip arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Durmak yok, çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Niğde Belediyesi Güncel Haberler

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