Niğde Belediyesince yenilenen Mezarlık Bilgi Sistemi kullanıma açıldı - Haberler

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Niğde Belediyesince yenilenen Mezarlık Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde Belediyesince yenilenen Mezarlık Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

Niğde Belediyesi yenilenen Mezarlık Bilgi Sistemini (MEBİS) kullanıma açtı.

Niğde Belediyesi yenilenen Mezarlık Bilgi Sistemini (MEBİS) kullanıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, altyapısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yenilenen MEBİS ile harita ve navigasyon sayesinde vatandaşlara, mezarlık ziyaretlerinde kolaylık sunuluyor.

Belediye'nin internet sitesinden erişilebilen uygulamada vatandaşlar, mevta yeri, bilgileri ve mezar fotoğraflarına erişebilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, akıllı şehir uygulamalarının yelpazesini günden güne geliştirdiklerini belirterek, "Mezarlık Bilgi Sistemini yeniledik. Mezarlıklarımızı en iyi hale getirip ebediyete intikal eden yakınlarımıza saygımızı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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