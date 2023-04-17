Niğde Belediyesince Adıyaman'da 5 bin kişiye iftar verildi

Niğde Belediyesi tarafından Adıyaman'da 5 bin depremzedeye iftar verildi.

Niğde Belediyesi tarafından Adıyaman'da 5 bin depremzedeye iftar verildi.

Müftülük Caddesi'nde kurulan sofrada vatandaşlarla iftar yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine, Belediye olarak depremin ilk gününden beri Adıyaman'da olduklarını söyledi.

Depremden sonra yaklaşık 30 gün Adıyaman'da kaldığını belirten Özdemir, "7 Şubat tarihinden itibaren Belediye olarak, neredeyse orta ölçekli bir belediyenin tüm imkanlarını Adıyaman için seferber ettik. İlk arama kurtarma faaliyetleri ile başlamıştık. Sonrasında burada lojistik merkezleri, yemekhaneler kurduk." dedi.

Özdemir, itfaiye ekiplerinin de sürekli bölgede görev yaptığını vurgulayarak "Kanalizasyondan elektrik tesisatına, kurulan çadır kentlerindeki çamaşırhanelerine kadar aklınıza gelebilecek her noktada Adıyaman'da hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Ramazanın ilk gününden itibaren sokak iftarlarında Adıyamanlılarla buluştuklarının altını çizen Özdemir, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda kardeş belediye olduk. Biz de kardeşlerimizle birlikte ramazanın ilk gününden itibaren her gün bir mahallede, farklı bir sokakta iftarımızı yapıyoruz. Bugün de Kadir Gecesi'nde Müftülük Caddesi'nde iftarımızı yaptık. Bugün burada 5 binin üzerinde Adıyamanlı kardeşimiz var. İnşallah bu geceyi onlarla birlikte geçireceğiz."

Vatandaşlara halka tatlısı ve Osmanlı şerbeti de ikram edilen iftar, yapılan duanın ardından sona erdi.