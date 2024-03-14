Niğde Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor
Niğde Belediyesi, Ata Sanayi Sitesi ve çevresinde asfalt serimi yaparak üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kış mevsimine rağmen asfalt serimine uygun hava koşulları olduğunu ve ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Niğde Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında asfalt serimine devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ata Sanayi Sitesi ve çevresinde asfalt serimi yaptı.
Ekipler, bozuk olan ara bağlantı yollarındaki çalışmaları tamamladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kış mevsimine rağmen havaların asfalt serimine müsait olduğunu ve ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.