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Niğde Belediyesi üniversite öğrencilerine iftar verdi

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde Belediyesi üniversite öğrencilerine iftar verdi

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenciler için iftar programı düzenledi.

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenciler için iftar programı düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez yerleşkede 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki iftara, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve eşi Öğretim Görevlisi Dilek Yaprak Uslu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Başkan Özdemir, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da bu yıl üniversitede bahar şenliklerinin yapılacağının müjdesini verdi.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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