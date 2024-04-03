Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını düzenliyor

Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını yarın Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, seçimlerin ardından düzenlenecek "Büyük İftar Sofrası"nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kentte 7 bölgede iftar sofrası kuran belediyenin meddah gösterileri, tasavvuf müziği konserleri, çocuklara ve yetişkinlere yönelik yarışmalar, ilahiler, orta oyunları, mini clup gösterileri, skeçler ve Hacivat-Karagöz gösterileri, ramazan ayı sonuna kadar devam edecek.