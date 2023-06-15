Niğde Belediyesi Sağanak Sonrası Temizlik Çalışması Yaptı

Niğde Belediyesi, kentte etkili olan sağanağın ardından temizlik çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda biriken çamurları ve mazgalları temizledi.

Niğde Belediyesi, kentte etkili olan sağanağın ardından temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, dün etkili olan sağanak nedeniyle yollarda biriken çamurları ve mazgalları temizledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm araç, ekipman ve personelle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Devlet burada, biz buradayız, her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz teyakkuz halinde, mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.