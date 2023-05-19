Niğde Belediyesi'nden Elif Sare için hatıra ormanı

Kampanya kapsamında Niğde Belediyesi tarafından oluşturulan hatıra ormanına en az 100 liralık bir yardım karşılığında yardımseverler adına ağaç dikilecek, kampanyaya katılanlar isterlerse kendi ağaçlarını kendileri dikebilecekler. Dikilen ağaçların altına yardımda bulunanların isminin yazılı olduğu bir tabela asılacak. Bu kampanyadan elde edilen gelir, Elif Sare'nin tedavisi için kullanılacak.

BİR AĞAÇTA ELİF SARE İÇİN DİK

"Bir ağaçta Elif Sare için dik "diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; SMA Tip 1 hastası hemşerimiz Elif Sare için bir orman oluşturuyoruz. Yapılan iyilikler burada yeşerecek ve kalıcı hale gelecek.Şu anda kampanyanın yüzde 96'lık kısmı tamamlanmış durumda. Son bir gayret ile gelin bu yavrumuzu sağlığına kavuşturalım. Yapacağınız yardımlar ile bu iyiliklerimizi yeşertelim ve bir iyilik fidanına çevirelim inşallah. Yavrumuzun sağlığına kavuşabilmesi için elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum, herkesi de bu kampanyaya destek olması için davet ediyorum. " dedi.

EMPATİ KURULMASI GEREKİYOR

Başlatmış oldukları bu kampanyaya destek olurken herkesin empati kurması gerektiğini belirten Başkan Özdemir, böyle bir hastalığın bizlerden uzak olmadığını, herkesin başına gelebileceğini bu yüzden de Elif Sare'nin ve ailesinin yalnız bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

İRTİBAT VE İBAN BİLGİLERİ

Esra Mahin (Annesi)

0533 667 41 97

Vakıf Bank Alıcı: Elif Sare Mahin

Açıklama: Fidan Ücreti

TR90 0001 5001 5800 7314 8213 81