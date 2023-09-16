Niğde Belediyesi Dünya Çevre Temizlik Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü Düzenledi

Niğde Belediyesi Dünya Çevre Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde yürüyüş düzenledi, esnafa süpürge ve faraş dağıttı.

Dünya Temizlik Günü'nde temizlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Niğde Belediyesi tarafından kent merkezindeki esnafa süpürge ve faraş dağıtıldı, STK'larla birlikte farkındalık yürüyüşü yapıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, belediye temizlik işleri personeli ve vatandaşların da eşlik ettiği etkinlik çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte çevre temizliği ile ilgili çeşitli pankartlar da taşındı. Katılımcılarla birlikte kent merkezinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştiren Başkan Özdemir, burada yaptığı açıklamada çevre temizliğinin önemine değinerek, "Niğde Belediyesi olarak 16 Eylül Dünya Çevre Temizlik Günü'nde artık geleneksel hale getirdik bir farkındalık yürüyüşü yapacağız, esnaflarımıza süpürge ve faraş dağıtacağız. Önemli olan çevreyi temiz tutmak ama temizlemek en kolayı bizim arkadaşlarımız sağ olsunlar günde 18 saat mesai yapıyorlar ellerinden geldiği kadar temiz tutmaya çalışıyorlar ama asıl önemli olan çevreyi kirletmemek. Sadece şehir merkezini değil doğamızı da kirletmememiz gerekiyor çünkü bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir daha yeşil daha temiz bir dünya bırakmamız lazım" dedi.

Çevre temizliğinin önemli olduğunu ancak daha önemlisinin doğayı kirletmemek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi'nin en büyük yatırımı çevreye yaptığını, Akkaya Barajına kurulan İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin, Niğde Belediyesi'nin tarihinde yaptığı en büyük yatırım olduğuna dikkat çekti. - NİĞDE