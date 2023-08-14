Niğde Belediyesi Dilencilere Operasyon Düzenledi

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın dini ve manevi duygularını suistimal eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilere işlem yapıldı ve ellerindeki paralara el konuldu.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından halkın dini ve manevi duygularını suistimal eden dilencilere operasyon yapıldı. Toplanan işlem yapılarak ellerindeki paralara el konuldu.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın dini ve manevi duygularını suistimal eden dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi. Toplanan dilencilere, Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılırken, ellerindeki paralara da el konuldu. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehirde sıkça görülen dilencilik faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Halkın dini ve manevi duygularını suistimal eden dilencilere karşı yapılan operasyonlar, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve huzurunu korumak amacıyla gerçekleştiriliyor. Son operasyonda, zabıta ekipleri dilencilik yapan kişileri tespit ederek yakaladı. Operasyon çerçevesinde, dilencilere ait olan elde edilen paralara da el konuldu. Bu sayede, dilencilik yapan kişilerin elde ettikleri haksız kazançlarının önüne geçilmiş oldu.

Konu ili ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Halkın dini ve manevi duygularını suistimal eden dilencilere yönelik yapılan operasyonlar, şehirde dilencilik faaliyetlerinin azalmasını sağlayacak. Aynı zamanda, vatandaşların güvenlik endişelerini de ortadan kaldırarak, yaşam kalitesini artıracak önemli adımlar atılmış olacak. Zabıta Müdürlüğümüz, dilencilik faaliyetlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecek" dedi. - NİĞDE