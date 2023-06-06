Niğde Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yollar açmak, eski yolları yenilemek ve kent estetiğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kenti en güzel şekilde donatmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, yeni yollar açmak, eski yolları yenilemek ve kent estetiğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kenti en güzel şekilde donatmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yeni kavşaklar, yollar, üst ve alt geçitlerle şehri en güzel şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızdaki ana felsefemiz uzun yıllar kullanılacak hizmetleri ortaya koymaktır. İnşallah şehrin her noktasında bu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.