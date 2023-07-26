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Niğde Belediyesi, 20 park ve mesire alanını kamera sistemi yerleştirdi

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Niğde Belediyesi, çocuklara güvenli ve huzurlu yaşam alanları sunmak amacıyla 20 park ve mesire alanına kamera sistemi kurdu. Güvenlik kameraları 24 saat kayıt yapıyor.

Niğde Belediyesi, 20 park ve mesire alanını kamera sistemi yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, çocuklara güvenli, huzurlu yaşam alanları sunmak, bu alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla park ve mesire alanlarına kamera sistemi kurdu.

İlk etapta şehrin farklı noktalarındaki 20 park ve mesire alanına yerleştirilen güvenlik kameraları 24 saat kayıt yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, park ve mesire alanlarına yerleştirdikleri kamera sistemiyle buraların daha güvenli hale getirilmesini sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Niğde Belediyesi Güncel Haberler

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