Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )
Kaynak: AA / Güncel
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )
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