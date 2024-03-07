Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den 8 Mart mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, hayatın başından sonuna kadar sevginin ve fedakarlığın anlamı olan kadınların her zaman baş tacı edilmesi gerektiğini belirtti.

Sevgi ve şefkatin sembolü olan kadınların en değerli varlıklar olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Kadınları mutlu olmayan toplumların gelecekleri de karanlıktır. Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa toplum mutlu olur. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisine mazhar olan kadıların aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizle kültür ve geleneğimizin de kıymetli taşıyıcılarıdır. Başta şehitlerimizin, gazilerimizin ve kahraman askerlerimizin anne ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."