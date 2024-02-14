Niğde Belediye Başkanı Güzellik Merkezi İşletmecileriyle Buluştu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte faaliyetlerini sürdüren güzellik merkezi işletmecileri ve kadın kuaförleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Horanta Yaşam Merkezi'nde güzellik merkezi işletmecileriyle buluşan Özdemir, hayata geçirecekleri projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, " Niğde'nin dönüşmesi, gelişmesi ve güzelleşmesi adına önemli yatırımları kente kazandırdık. Niğde'yi yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirmek için sizlerin görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.