Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, işçi ve emekçilerin ülkenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında önemli katıklarının olduğunu belirtti.

Çalışanların sorun ve taleplerinin dile getirilmesi bakımından 1 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu aktaran Özdemir, "Önümüzdeki süreçte ilimizin her yönüyle kalkınması noktasında işçilerimizin ve emekçilerimizin daha çok katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Her türlü temel ve sosyal haklarını gözettiğimiz belediyemizdeki işçi ve emekçi kardeşlerimizle bu güzel şehre hizmet ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.