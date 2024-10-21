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Niğde AFAD, 10 Ayda 66 Olayda Müdahale Etti

Niğde AFAD, 10 Ayda 66 Olayda Müdahale Etti
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Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2023 yılının ilk 10 ayında çeşitli acil durumlara müdahale ederek toplam 75 kişiyi kurtarırken, 12 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yılın ilk 10 ayında trafik kazası, göçük, kuyuya düşme, hayvan kurtarma ve dağda mahsur kalma gibi 66 olaya müdahale etti.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-21 Ekim tarihleri arasında dağcılık kazası, 5 kaybolma, 3 boğulma, 2 bina çökmesi, 1 çığ, 4 sel ve su baskını, 12 trafik kazası, 1 yangın, 2 kuyuya düşme, 2 gaz sızıntısı, 7 KBRN, 11 mahsur kalma, 11 hayvan kurtarma, 2 çatı uçması ve 2 yapısal çökme olayına müdahalede bulundu.

Ekipler, olaylarda 53'ü sağ, 22'si yaralı olmak üzere toplam 75 kişiyi kurtarırken, hayatını kaybeden 12 kişinin de çıkarılması için yardımcı oldu.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel

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