Nicki Minaj ve Snoop Dogg, Call of Duty evrenine geliyor

Daha önce Warzone içerisinde enteresan karakterleri görmüştük ancak bu sefer gerçekten olağandışı bir olay ile karşı karşıyayız. ABD'li hip-hop yıldızları Nicki Minaj ve Snoop Dogg, Call of Duty evrenine giriş yapıyor.

Nicki Minaj, 24 Ağustos'ta Call of Duty Modern Warfare 2 ve Warzone evrenine geliyor

Nicki Minaj officially releases in Call of Duty Modern Warfare 2 and Warzone on August 24th! pic.twitter.com/V3mE5iFG8W — ModernWarzone (@ModernWarzone) August 21, 2023

Daha önce Warzone içerisine popüler kültür ögelerinin dahil edildiğini görmüştük. Testere serisinden Jigsaw, Donnie Darko, Teksas Katliamı filmindeki testereli katil ve Rambo gibi karakterler oynanabilir şekilde paylaşılmıştı.

Call of Duty: Modern Warfare III için geri sayım: Çıkış tarihi açıklandı!

Bunun dışında rakibi bitirici hareketler arasında da popüler kültür referansları vardı. Örneğin Stephen Curry gibi üçlük şeklinde bir el bombası atarak rakibi bitirebiliyordunuz. Activision, Warzone 'da olayı bir sonraki evreye taşıdı.

Warzone'a ilk defa gerçek bir ünlü, oynanabilir karakter olarak geliyor. Daha önceden Snoop Dogg'un oynanabilir bir karakter olarak ekleneceğini öğrenmiştik. Şimdi de Nicki Minaj'ın Warzone'a dahil olduğunu öğrendik.

Eğer Nicki Minaj 24 Ağustos'ta geliyorsa Snoop Dogg'un da aynı tarihte gelecek olması yüksek olasılık. Snoop Dogg, daha önceden Call of Duty: Vanguard evreninde yer almıştı. Kendisi ayrıca arkadaşlarıyla sık sık Warzone oynamasıyla biliniyor.

Dolayısıyla onu seride görmek şaşırtıcı olmayacak. Ancak Nicki Minaj gerçekten enteresan bir ekleme. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.