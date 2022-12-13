Nice'teki terör saldırısı ile bağlantılı sanıklara hapis cezası

Fransa'nın Nice kentinde 2016'da düzenlenen ve 86 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı sekiz sanık 2 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Fransa'nın Nice kentinde 2016 yılında kamyon ile düzenlenen terör saldırısı ile ilgili olarak sekiz sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, iki sanığı "terör örgütüne üye olmak"tan suçlu bularak 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Başkanı Yargıç Laurent Raviot, söz konusu sanıkların "saldırganı manevi ve maddi olarak desteklediklerini" belirtti. Mahkeme, saldırgana silah temin ettiği gerekçesiyle bir sanığa 12 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Silah temin edilmesi ile bağlantısı olan diğer beş sanık ise iki ile sekiz yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Nice kentinde, Fransa'nın en önemli ulusal bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarını izleyen kalabalığın arasına kamyon ile giren Tunus vatandaşı Muhammed Lahouaiej Bouhlel, insanların üzerine silahla ateş de açmıştı. Saldırı sonucu 86 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırgan, olayın ardından polis tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmiş, ancak saldırgan ile bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt göstermemişti.

Mahkeme Başkanı, 31 yaşındaki Lahouaiej Bouhlel'in "mümkün olduğunca çok insanı öldürmek istediğini" belirterek, "Mahkeme, 14 Temmuz'daki saldırının bir terör eylemi olduğu kanaatinde" ifadesini kullandı. Saldırganın kişisel sorunlarının olduğunu belirten Mahkeme Başkanı, ancak saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunmadığına dikkat çekti. IŞİD'in saldırıyı üstlenmesini "fırsatçılık" olarak değerlendiren Mahkeme Başkanı Raviot, saldırgan ile herhangi bir cihatçı örgüt arasında bağlantı bulunamadığını ifade etti.

AFP, dpa/JD, BÖ