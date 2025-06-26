Nice Belediyesi'nde İsrail Bayrağı Krizi: Mahkeme Kaldırılmasına Karar Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Nice İdari Mahkemesi, belediye binasına asılan İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, bayrakların yalnızca 'esirlere destek simgesi' olarak algılanamayacağına, aynı zamanda siyasi bir ifade olduğu sonucuna vardı.

Fransa'da mahkeme, Nice Belediye binasının cephesinde bulunan İsrail bayraklarının kaldırılmasına karar verdi.

Nice İdari Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, belediye binasının cephesindeki İsrail bayraklarının kaldırılmasına hükmettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, İsrail bayrağının kaldırılması için Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'ye 5 gün süre tanındığı kaydedildi.

Mahkeme, Orta Doğu'daki saldırıların ulaştığı boyut ve uluslararası gerilimler göz önünde bulundurulduğunda İsrail bayraklarının yalnızca "esirlere destek simgesi" olarak görülemeyeceğine karar verdi.

Mahkeme, İsrail bayraklarının belediye binasına asılmasının, "İsrail'e bir destek ve siyasi görüş beyanı" olarak algılandığını belirtti.

Nice Belediyesi, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı sonrasında belediye binası cephesine İsrail bayrağı asmıştı.

Birçok vatandaş ve aktivist, İsrail bayraklarının kaldırılması için Nice Belediyesi'ne başvurmuş, reddedildikten sonra idare mahkemesine dava açmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif

Türkiye'de kalabilir! Osayi Samuel'e yeni teklif
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.