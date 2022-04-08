Niamey Büyükelçisi Arı'dan, Nijer Türkiye mezunlarına iftar
AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Nijer Türkiye Mezunları Derneği üyelerine iftar verdiBüyükelçi Arı, Nijer Türkiye Mezunları Derneği üyeleriyle Büyükelçilik konutunda düzenlediği iftar davetinde bir araya geldi.
Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Nijer Türkiye Mezunları Derneği üyelerine iftar verdi
Büyükelçi Arı, Nijer Türkiye Mezunları Derneği üyeleriyle Büyükelçilik konutunda düzenlediği iftar davetinde bir araya geldi.
Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören ve Nijer'e dönerek çeşitli sektörlerde çalışan derneğin 13 üyesi, Büyükelçi Arı'dan Türkiye-Nijer ilişkilerinde son dönemde kaydedilen gelişmeler ve üst düzey ziyaretler hakkında bilgi aldı.
Nijer Türkiye Mezunları Derneği üyeleri, Türk halkına selam ve sevgilerinin iletilmesini Arı'dan rica etti.
AA / Fatma Esma Arslan - Güncel