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NFT pazarı bir kez daha tehlike altında!

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NFT pazarı bir kez daha tehlike altında!

Platform veya haber bülteni için e-postalarını OpenSea ile paylaşan kullanıcılar yapılan veri ihlaline karşı tehlike altında.

En büyük NFT pazarı olan OpenSea, kullanıcılarını bir veri ihlaline karşı uyardı. NFT pazar yeri, bir customer.io çalışanının yetkilerini kötüye kullandığını bildiriyor. Buna göre customer.io çalışanı, e-posta adreslerini indirip üçüncü taraf kişilerle paylaşmakla suçlanıyor.

OpenSea kullanıcıları tehlikede

Platform veya haber bülteni için e-postalarını pazar yeri ile paylaşan kullanıcılar bu ihlalden büyük olasılıkla etkilenecek gibi görünüyor. OpenSea, ihlalin ardından müşterilerini olası kimlik avı girişimlerine karşı uyardı. Şirket yaptığı açıklamada, ihlal konusunda şu anda kolluk kuvvetleriyle temas halinde olduklarını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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Dune Analytics'in verilerine göre 1.8 milyondan fazla kullanıcı OpenSea'de Ethereum ağı üzerinden en az bir satın alma işlemi gerçekleştirmiş durumda. Bu veriler ne kadar çok kişinin tehlike altında olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Mayıs ayında da OpenSea'nin Discord sunucusunda benzer bir olay yaşanmıştı. Birçok kullanıcının iletişim bilgileri çalınırken, bu kullanıcılar oldukça fazla saldırıya maruz kaldı. Yapılan saldırılarda bazı kullanıcıların cüzdanlarının boşaltıldığı belirlendi.

Ocak ayında ise OpenSea şimdiye kadarki en büyük saldırılardan birini gördü. Yapılan bir ihlal sonucunda bilgisayar korsanları, sahiplerinin izni olmadan NFT'leri satabildi. NFT pazarı, bu olay sonrasında müşterilerine yaklaşık olarak 1.8 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdi. Saldırının asıl boyutu ise hala netlik kazanmış değil.

OpenSea yaşanan saldırıların ardından birçok önlem almış olsa da bu tür durumların önüne henüz geçebilmiş değil. OpenSea ve kullanıcılarını tehlikeli günler bekliyor olabilir. Eğer bir OpenSea kullanıcısıysanız önümüzdeki günlerde gelen mesaj ve maillerinizi daha dikkatli bir şekilde incelemenizi öneriyoruz.

Peki siz kripto paralar ve NFT'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güvenilirler mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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