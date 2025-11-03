Haberler

Nezir Derneği, Ekim Ayında Filistin ve Afrika'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu

Nezir Derneği, Ekim Ayında Filistin ve Afrika'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nezir Derneği, ekim ayında Filistin, Afrika ülkeleri ve yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine toplam 5 milyon 140 bin lira değerinde nakdi yardım, gıda kolisi, kurban, ekmek ve sıcak yemek desteği sağladı. 135 bin kişiye yardım ulaştıran dernek, su kuyuları açarak temiz suya erişim sağladı.

Nezir Derneği, ekim ayında Filistin, bazı Afrika ülkeleri ve yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımın yanı sıra gıda kolisi, kurban, ekmek ve sıcak yemek desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca AFAD koordinasyonunda 5 milyon 140 bin lira değerinde hazır konserve gıda kumanyası Filistin halkına ulaştırıldı.

Derneğin yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni yardımlarından 4 bin 50 kişi faydalandı. Nakdi yardımlar ise 3 bin 785 kişiye ulaştırıldı.

Yurt içinde 14 hisse büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran dernek, 418 aileye de gıda kumanyası dağıtımı yaptı.

Gazze'de su, ekmek ve sıcak yemek dağıtımı yapan dernek, bu çalışmalarla toplam 135 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Afrika'da da yardımlarına devam eden dernek, Çad'da 20 su kuyusu açarak yaklaşık 6 bin 410 kişinin temiz suya ulaşmasını sağladı.

Togo'da 75 ve Benin'de 75 hisse kurban kesimi yapıldı, 3 bin 600 aile kurban bağışlarından faydalandı.

Dernek, yürüttüğü Yetim Hamiliği Projesi ile 11 ülkede, 2 bin 303 yetime düzenli destek sağlıyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.