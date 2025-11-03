Nezir Derneği, Ekim Ayında Filistin ve Afrika'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu

Nezir Derneği, ekim ayında Filistin, bazı Afrika ülkeleri ve yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımın yanı sıra gıda kolisi, kurban, ekmek ve sıcak yemek desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca AFAD koordinasyonunda 5 milyon 140 bin lira değerinde hazır konserve gıda kumanyası Filistin halkına ulaştırıldı.

Derneğin yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni yardımlarından 4 bin 50 kişi faydalandı. Nakdi yardımlar ise 3 bin 785 kişiye ulaştırıldı.

Yurt içinde 14 hisse büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran dernek, 418 aileye de gıda kumanyası dağıtımı yaptı.

Gazze'de su, ekmek ve sıcak yemek dağıtımı yapan dernek, bu çalışmalarla toplam 135 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Afrika'da da yardımlarına devam eden dernek, Çad'da 20 su kuyusu açarak yaklaşık 6 bin 410 kişinin temiz suya ulaşmasını sağladı.

Togo'da 75 ve Benin'de 75 hisse kurban kesimi yapıldı, 3 bin 600 aile kurban bağışlarından faydalandı.

Dernek, yürüttüğü Yetim Hamiliği Projesi ile 11 ülkede, 2 bin 303 yetime düzenli destek sağlıyor.