Nezarethanedeki annesine köfte ekmek içinde uyuşturucu getiren şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Fatih'te polis merkezinde gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde uyuşturucu madde getiren kız ile arkadaşı yakalandı. Fatih'te polis merkezinde gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde uyuşturucu madde getiren kız ile arkadaşı yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis merkezinde "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçuyla ilgili 35 dosyadan gözaltında tutulan N.T'ye 24 Ocak günü kızı D.A. tarafından getirilen köfte ekmeği kontrol eden ekipler, alüminyum folyoya sarılı 2.30 gram eroin buldu. Gözaltına alınan D.A. ve arkadaşı C.D, "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçundan sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Güncel Haberler

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