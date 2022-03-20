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"Neyzen Tevfik", Bodrum'da konserle anılacak

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
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Neyzen Tevfik Müzik Topluluğu, 25 Mart'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Neyzen Tevfik Müzik Topluluğu, 25 Mart'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 25 Mart'ta Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde "Neyzen Tevfik Anma Konseri" düzenlenecek.

Gecede neyzen Şükrü Fırat, rebabi Mehmet Refik Kaya, udi Bülent Okan, kanuni Savaş Özkök ve tabla sanatçısı Gürkan Özkan sahneye çıkacak.

Sanat yönetmenliğini arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun yapacağı konserde "Geçer", "Küllerinden", "Siciliano" ve "Günaydın" gibi eserler seslendirilecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

Neyzen Tevfik, Bodrum, Müzik, Mart, Güncel, Haberler

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