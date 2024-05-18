NEXT by TRT World Forum'da Yapay Zeka Sınırları Tartışıldı

TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum etkinliği kapsamında, "Yapay Zeka Sınırları: Beklentilere meydan okumak, Sınırları Yeniden Tanımlamak" başlıklı panel yapıldı.

TRT'nin gazeteciler, kanaat önderleri, sivil toplum örgütü üyeleri, girişimciler ve akademisyenleri bir araya getiren uluslararası etkinliği "NEXT by TRT World Forum"un üçüncüsü İstanbul'da düzenleniyor.

Jaffar Hasnain'in moderatörlüğünü yaptığı, "Yapay Zeka Sınırları: Beklentilere meydan okumak, Sınırları Yeniden Tanımlamak" başlıklı panelde, yönetmen-yapımcı Ernesto M. Anaya, yapay zekada küratör ve araştırmacı Luba Elliott, yapay zeka etiği araştırmacısı ve akademik uzman Nour Naim konuştu.

Naim, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yapay zekanın önemli bir rol oynadığını söyledi.

İsrail'in yapay zekayı sadece hedef belirlemede kullanmadığını belirten Nour, "İsrail, sivil ayırımı yapmadan öldürmeye devam ediyor ve yıkımın boyutlarını genişletiyor. Çok sofistike ve kritik koşullarda yaşıyoruz. İsrail, yapay zekayı sadece hedef belirlemek için değil katliamın boyutlarını genişletmek için kullanıyor. Üstelik uluslararası yasaları ve insan haklarını yok sayarak bir katliam gerçekleştiriyor." dedi.

Nour, İsrail'in yapay zekayı yeni kullanmadığını, Filistinlilerin 18 yıldır bununla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

"Dünya yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen ilk soykırımı yaşıyor." diyen Nour, İsrail'in yapay zeka etiğiyle ilgili tüm uluslararası kuralları çiğnediğini belirtti.

Nour, yapay zekanın doğru kullanılmaması durumunda ciddi sorunlar doğuracağına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu teknolojiyi marjinal grupların kullanması beraberinde bir dizi soruna neden olacaktır. Özellikle ön yargı ve ayrımcılık konularında kullanılması sıkıntı çıkaracaktır. Aynı zamanda birileri bunu dinlere, Müslümanlara, kadınlara karşı kullanacaktır. Dolayısıyla yapay zekanın kullanımı konusunda kesinlikle kurallar konulmalı."

"Yapay zeka, gençlerin kariyerinde önemli rol oynayacak"

Yapay zekada küratör ve araştırmacı Elliott, gençlerin, yapay zeka teknolojisi farkındalığının artırılması gerektiğini ifade etti.

Klişelerin yerine yeni anlatılar ve eserlerin ortaya çıkması için gençlerin yapay zekayı daha etkin kullanması gerektiğini belirten Elliott, "Genç izleyicilere en son teknolojilere aşina olmalarını tavsiye ederim. Özellikle iş dünyasına yeni girecek gençler, mutlaka bu teknolojiyi bilmek zorunda. Yapay zeka teknolojilerine hakim olmak birçok fırsatlar sunacaktır. Şunu çok net biliyoruz ki yapay zeka ileride gençlerin kariyerinde önemli rol oynayacak." diye konuştu.

Yönetmen-yapımcı Ernesto M. Anaya, Bolivyalı olduğunu, ülkesinin teknoloji noktasında istenilen düzeyde olmadığını ve yapay zeka gibi araçları öğrenmek için yurt dışına çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Anaya, "Sınırlı kaynaklarımız var. Yapay zeka ile ilgilenen uzmanlarımız yok. Film yapımcılarımız bile yok. Bu yüzden bunları öğrenmek için ülke dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Eğer bir üçüncü dünya ülkesinde yaşıyorsanız ve bu teknolojilere ulaşamıyorsanız gelişmeniz zor. Ama biliyorsunuz Steven Spielberg bir filmini telefonla çekmişti. Dolayısıyla bir üçüncü dünya ülkesinde de yaşasanız, elinizde iyi bir telefon ve internet bağlantınız varsa iyi bir film çekebilir, iyi bir hikaye yazabilirsiniz." dedi.

Anaya, gençlere, düşük bütçe ve yapay zekayı kullanarak nasıl film çekebileceklerini öğrettiğini dile getirdi.