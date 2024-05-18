NEXT by TRT World Forum'da İsraftan Zenginliğe: Daha Yeşil Bir Yarın İçin Harekete Geçmek Paneli

NEXT by TRT World Forum'da "İsraftan Zenginliğe: Daha Yeşil Bir Yarın İçin Harekete Geçmek" başlıklı panel İstanbul'da yapıldı.

Genç gazeteciler, kanaat önderleri, sivil toplum örgütü üyeleri, girişimciler ve akademisyenleri bir araya getiren TRT'nin uluslararası etkinliği "NEXT by TRT World Forum"un üçüncüsü İstanbul'da düzenleniyor.

"İsraftan Zenginliğe: Daha Yeşil Bir Yarın İçin Harekete Geçmek" başlıklı panelde, sürdürülebilir mobilya tasarımcısı Emma Diaz, girişimci Gabriele Rorandelli, sürdürülebilirlik uzmanı Jhanneu Roberts ve ROAR South Africa kurucusu Andile Mnguni konuştu.

Diaz, mobilya tasarlarken sürdürülebilirliğe önem verdiğini belirterek, normalde yakılıp atmosfere karışacak materyalleri mobilya yapımında kullandığını anlattı.

Renklerin insanların davranışlarını ve ruh halini etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunan Diaz, tasarımlarında insanlara uygun renk paleti kullandığını söyledi.

Diaz, kişisel hayatında yerel çiftçilerden ürün satın almaya çalıştığını dile getirerek, her tarım ürününün sürekli marketlerde bulunabilmesinin normal olmadığını ifade etti.

İklim değişikliği

Rorandelli, dünyadaki kıyafetlerin çok azının geri dönüştürüldüğünü kaydederek, giysilerin üstüne fabrikaların fotoğraflarının konması önerisinde bulundu.

Et endüstrisinin sürdürülebilir hale getirilebileceğine dikkati çeken Rorandelli, bu endüstriyi değiştirmenin oldukça zor olduğunu da belirtti.

Rorandelli, iklim değişikliğini öne çıkarmanın, gezegeni kurtarma çabası olduğunu söyleyerek, bunun aynı zamanda insanlığı kurtarmayı amaçladığı dile getirdi.

İkinci el ürünler

Roberts, ikinci el kıyafetler satın aldığını aktararak, bunun, ürünlerin çöpe gitmesini önlemenin bir yolu olduğunun altını çizdi.

Sürdürülebilirliğe önem veren markalara para harcanmasını öneren Roberts, bunun sürdürülebilir ürünlerin pazardaki yerinin artmasını sağlayacağını söyledi.

Roberts, modaya ayak uydurmayı sevmediğini belirterek, ikinci el ürünlerin yerel ekonomiye katkı sağladığına işaret etti.

Sürdürülebilir yaşam

Mnguni, sürdürülebilir bir yaşam için çaba gösterdiğini vurgulayarak, bu yüzden et yemeyi bıraktığını ifade etti.

İnsanların ikinci el kıyafetlerin moda olmadığını belirten Mnguni, bu söylemi değiştirmek gerektiğini kaydetti.

Mnguni, karbon ayak izini düşürmeye çalıştığını dile getirdi, başkalarını bu konuda etkilemek istediğini söyledi.