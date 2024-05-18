İş Yerlerindeki İnsan Faktörü ve Geleceği Paneli NEXT by TRT World Forum'da Düzenlendi

TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum etkinliğinde "İş Yerlerindeki İnsan Faktörü ve Geleceği" başlıklı panel düzenlendi.

Auskar Surbakthi'nin moderatörlüğünü üstlendiği panelde ConnectHear Üst Yöneticisi (CEO) Azima Dhanjee, California Üniversitesindeki Smith Center'ın yöneticisi İzzet Darendeli ve Dengun CEO'su Miguel Fernandes yapay zekanın insan hayatına girmesiyle iş yerlerinde insanın değişen rolünü değerlendirdi.

"Yapay zeka yeni elektrik olacak"

Darendeli, tarih boyunca teknolojik gelişmelerin tamamında insanların birtakım endişeler duyduğunu, dolayısıyla yapay zeka konusunda da bu endişelerin dile getirilmesinin normal karşılanması gerektiğini söyledi.

Yeni neslin geleceği daha belirsiz bulduğu düşüncesini aktaran Darendeli, "Aslında ben bunu elektriğin kendisine benzetiyorum. Her yerde elektrik kullanıyoruz. Etrafımız elektrikle çevrili. Elektrik olmadan yaşayamayız. Bence yapay zeka yeni elektrik olacak." ifadelerini kullandı.

Darendeli, yeni neslin hayatında büyük değişiklikler olacağını ve bu değişimi kucaklayarak becerilerine odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

"Elbette küresel ve uluslararası bir zihniyete sahip olmak çok önemli." diyen Darendeli, bazı becerilerin üretken yapay zeka tarafından geliştirilebileceğini ancak yumuşak becerilerin geliştirilmesinin zor olduğunu söyledi.

Darendeli, "Önümüzdeki 10 ila 15 yılda 30 milyon ya da 35 milyon pozisyonun, yapay zekayla değiştirilebileceğini gösteren bazı araştırmalar var. Ancak pozisyonunuzun, işinizin yapay zeka ile değiştirilmesi riskini azaltabilirsiniz." diye konuştu.

Yapay zekanın geliştiği süreçte eleştirel düşünce ve empati kabiliyetinin kariyer gelişimi için önemine dikkati çeken Darendeli, "Bu, yeni bir teknoloji ve kendimizi sadece bu teknolojinin müşterileri ya da tüketicileri olarak görmemeliyiz. Ancak, bu teknolojiyi inşa edenler bizler olmalıyız." dedi.

"Bu küresel bir dünya, ortaklıklar kurmamız gerekiyor"

ConnectHear CEO'su Dhanjee de işitme engelli bir ailede büyüdüğünü, işaret dilinin aslında ana dili olduğunu ve o aile için görüntülü aramanın ortaya çıkışının çok büyük bir gelişme olduğunu vurguladı.

Görüntülü arama fikrini alıp, işitme sorunu yaşayan kişileri cep telefonları aracılığıyla çevrim içi işaret dili tercümanlarına bağlayan bir platforma dönüştürdüklerini söyleyen Dhanjee "Yani artık işitme engelli bir kişinin cebinde bir iletişim aracı var. Bu da Pakistan'da insanların, kulakları duymayanların yaşam biçimini gerçekten değiştirdi." diye konuştu.

Dhanjee, "Bu, küresel bir dünya, ortaklıklar kurmamız gerekiyor. Yeteneklerin nerede olduğunu, onlarla nasıl bağlantı kurabileceğimizi ve en iyi becerilerini nasıl sağlayacağımızı görmeliyiz. Bu, aynı zamanda engelli bireyler için de geçerli. Engelli bireylerin dünyadaki farklı yaş gruplarına mensup en büyük azınlığı oluşturduğunu vurgulamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın neden olduğu korku ve endişe konusunda insanların haklı olduğunu dile getiren Dhanjee, madalyonun diğer yüzünde, teknolojinin getirdiği gelişmeler sayesinde başta engelliler olmak üzere insanlara son derece büyük faydalar sağlayacak icatlar yapıldığını söyledi.

İş alanları yeterli olmayabilir

Dengun CEO'su Fernandes ise şirketi hakkında bilgi vererek 4 farklı alanda faaliyet gösterdiklerini ve bir alanda TikTok'un en büyük rakibi olduklarını söyledi.

Yapay zeka konusundaki gelişmelerin biraz hızlı olduğunu dile getiren Fernandes, "Duygusal zeka ve empati... Bir makinenin insanın neler yaşadığını anlamasından ve hatta bazı insanlardan daha iyi bir ölçüde anlama kapasitesine sahip olmasından ne kadar uzaktayız bilmiyorum." dedi.

Fernandes, yapay zeka ve robot teknolojisindeki gelişmeyle beraber yeni iş alanları ortaya çıksa da bu iş alanlarının insanlar için yeterli olmayabileceğini ve bu ihtimalin korkutucu olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre dünya nüfusunun yüzde 15'inin engelli olduğunu anımsatan Fernandes, engellilerin iş hayatına entegre edilmesinin önemine dikkati çekti.