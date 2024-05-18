TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum etkinliğinde oyun sektörü konuşuldu

TRT'nin düzenlediği "NEXT by TRT World Forum" etkinliğindeki "Ctrl+Alt+Compete: Espor Arenasına Bir Bakış" başlıklı panelde oyun sektörü konuşuldu.

Genç gazeteciler, kanaat önderleri, sivil toplum örgütü üyeleri, girişimciler ve akademisyenleri bir araya getiren TRT'nin uluslararası etkinliği "NEXT by TRT World Forum"un üçüncüsü İstanbul'da düzenleniyor.

"Ctrl+Alt+Compete: Espor Arenasına Bir Bakış" panelinde, espor sunucusu Victoria Cheng, oyun üreticisi Simay Dinç ve espor uzmanı Julia Robson gelişen teknolojilerin oyun sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

"Bu, eğlencenin yeni versiyonu"

Cheng, geçmişe kıyasla espor organizasyonlarının oldukça büyüdüğüne dikkati çekti.

Büyük markaların, espor oyuncularına ve etkinliklerine sponsor olmasıyla sektörün büyüdüğünü söyleyen Cheng, oyuncuların bu sayede kariyer elde edebildiklerini kaydetti.

Cheng, gelişen teknolojiyle piyasaya sürülen yeni oyunlarda yüksek çözünürlüklü grafiklerin bulunduğuna işaret ederek bunun eğlencenin yeni versiyonu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Tek türde oyun ve oyuncu olmadığını ifade eden Cheng, "Çok çeşit oyun türü var ve bunlar beynimizin farklı noktalarını çalıştırabilir." diye konuştu.

"Yapay zekayı şirketimizde kullanıyoruz"

Recontact Games ve WomenInGamesTürkiye oyun şirketlerinin kurucusu Dinç, oyun sektörünün üretim aşamasındaki süreçlerini anlatarak dünya çapında espor oyuncularının sayısının sürekli arttığına dikkati çekti.

Dinç, yapay zeka gibi gelişen teknolojilerle oyun ürettiklerini ifade ederek "Yapay zeka bölümümüz var, bunu şirketimizde kullanıyoruz ve bence bu, oldukça heyecan verici." dedi.

Oyun sektörünün zorlu olduğunu ifade eden Dinç, bu sektörde yapılan içerik üretimini "sanat türü" olarak nitelendirdi.

Dinç, moda tasarımcılarıyla çalışıp oyunlardaki karakter tasarımlarında fikirlerini aldıklarını belirterek oynamaya değer içerikler üretmeye çalıştıklarını aktardı.

Esporda rekabet

Espor uzmanı Robson, profesyonel espor kariyerindeki deneyimlerini aktararak oyun sektöründeki rekabete dikkati çekti.

Küçük yaşta oyun oynamaya başladığını söyleyen Robson, kariyeri boyunca çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Robson, gelişen teknolojinin, fırsatları ve fırsatçıları meydana getirdiğini ifade ederek, fırsatçıların bazı yazılımları "adaletsizce lehlerine kullanabildiğini" kaydetti.