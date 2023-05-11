Newsweek: Silahlı Saldırılar Nedeniyle Bir Dizi Ülke ABD'ye Seyahat Uyarısı Yayımladı

NEW YORK, 10 Mayıs (Xinhua) -- Newsweek dergisinin Salı günkü sayısına göre ABD'de meydana gelen silahlı saldırılar nedeniyle bir dizi ülke ABD'ye yolculuk yapacak vatandaşlarına silahlı şiddet konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Allen kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde toplu katliam kurbanları için konulmuş hatıra tahtasına yazı yazan kişiler, 8 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Dan Tian/Xinhua)

NEW YORK, 10 Mayıs (Xinhua) -- Newsweek dergisinin Salı günkü sayısına göre ABD'de meydana gelen silahlı saldırılar nedeniyle bir dizi ülke ABD'ye yolculuk yapacak vatandaşlarına silahlı şiddet konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD genelinde meydana gelen silahlı saldırılarla ilgili bilgi toplayan ve takibini yapan internet sitesi Silah Şiddeti Arşivi'ne (Gun Violence Archive) göre, 1-7 Mayıs tarihlerinde 21 toplu katliam gerçekleşti. Platform, en az dört kişinin vurularak yaralandığı veya öldürüldüğü silahlı saldırıları toplu katliam şeklinde nitelendiriyor.

Silah Şiddeti Arşivi'nin bildirdiğine göre, yıl başından bu yana ülke genelinde 208 toplu katliam gerçekleşti. ABD'de bu yıl meydana gelen silahlı şiddet olaylarında yaklaşık 15.000 kişi hayatını kaybetti.

Rapora göre ABD'deki silahlı saldırıların sayısı, seyahat uyarılarında bu tür endişelerden bahseden Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerin alarm düzeyini etkiliyor.

Örneğin Kanadalı yetkililer, ABD sınırından geçeceklere yönelik yaptığı uyarılarda ABD'de ateşli silah bulundurma oranının yüksek olduğunun altını çizerek, "pek çok eyalette vatandaşların açıkça ateşli silah taşımasının yasal" olduğunu belirtiyor.