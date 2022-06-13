Newman-Baudais ve Downey, 12 Punto 2022'ye katılacak

"12 Punto 2022", dünyanın farklı coğrafyalarından sinema profesyonellerini 19-26 Haziran'da İstanbul'da buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu, dünya sinema sektörünün en iyilerini ağırlayacak.

Eurimages direktörü Susan Newman-Baudais ve Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, "12 Punto 2022"de masterclass verecek.

TRT tarafından düzenlenen etkinlik, 16 farklı ülkeden yönetmenlerin, yapımcıların ve film endüstrisi profesyonellerinin katılımıyla 3 ayrı platformda gerçekleştirilecek, program kapsamında finalistlerle toplantılar, masterclasslar, paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere, Katar, Bosna Hersek, Filistin, İsveç, ABD, Bulgaristan, İsrail, Azerbaycan, Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye'den sinemacılar "12 Punto 2022"de buluşacak.