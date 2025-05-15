Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, ICE Merkezine İzinsiz Girmekle Suçlandı

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, ICE Merkezine İzinsiz Girmekle Suçlandı
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New Jersey'de ICE merkezine izinsiz girmekle suçlanan Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, mahkemede suçlamaları kabul etmedi ve haksız yere hedef gösterildiğini savundu.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) yeni açılan merkezini denetlemek isterken gözaltına alınan Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, söz konusu merkeze izinsiz girdiği suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, geçen hafta ICE'ye ait tesisinin dışında tutuklanmasının ardından bir durum konferansı için federal mahkemede ifade vermesinin ardından basın açıklaması yaptı.

ABD Sulh Ceza Hakimi Andre Espinosa'nın salonunda düzenlenen durum konferansında ICE merkezine izinsiz girdiği suçlamasını kabul etmeyen Baraka, basına "hedef seçildiğini" söyledi.

Baraka, belediye başkanlığını yaptığı Newark sınırları içinde açılan ICE merkezinin kapısını zorladığı ve içeri izinsiz girdiği suçlamalarının "aptalca, önemsiz ve yasa dışı" olduğunu savundu.

New Jersey eyaletinde, 10 Haziran'da yapılacak ön seçimlerde valilik için yarışacak olan Baraka'yı desteklemek için mahkeme önünde toplanan 200 civarında aktivist, belediye başkanları ve düzensiz göçmenler için özgürlüğü destekleyen dövizleri taşıdı.

Bir sonraki duruşmanın haziran sonu veya temmuz başında yapılması bekleniyor.

Baraka'nın gözaltına alınması

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka 9 Mayıs'ta, daha önce kendi belediye sınırlarında açılmasına karşı olduğunu belirttiği ICE merkezinde, yanındaki yetkililerle birlikte denetim yapmak isteyince ICE polisi ile tartışma yaşamasının ardından gözaltına alınmıştı.

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabından yaptığı paylaşımda, Baraka'nın ICE merkezine izinsiz girdiğini ve ICE polisinin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını görmezden geldiğini aktarmıştı.

New Jersey'in Demokrat Valisi Phil Murphy, konuyla ilgili açıklamasında, Baraka'nın haksız tutuklanmasından dolayı öfkelendiğini ifade etmişti.

Baraka salıverildikten sonra ABD basınına yaptığı açıklamada, "Biz oraya saldırmadık. Hepsi yalan. Birisi içeri girmeme izin verdi. Çite tırmanmadım. Kapıyı tekmelemedim." demişti.

Belediye Başkanı Baraka, gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığı yönündeki iddiaları daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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