New Yorklular'dan Ukrayna'ya Yardım Çabası - Haberler

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New Yorklular'dan Ukrayna'ya Yardım Çabası

DailyMotion.com - Güncel
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Birleşmiş Milletler önümüzdeki dönemde 12 milyondan fazla Ukraynalı'nın ülke içinde, 4 milyon Ukraynalı'nın da ülke dışında desteğe ihtiyacı olacağını tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler önümüzdeki dönemde 12 milyondan fazla Ukraynalı'nın ülke içinde, 4 milyon Ukraynalı'nın da ülke dışında desteğe ihtiyacı olacağını tahmin ediyor. Bu çerçevede bazı New Yorklular yardım çabalarını hızlandırmış durumda

DailyMotion.com / Güncel

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Haberler

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