New Yorklular'dan Ukrayna'ya Yardım Çabası

Birleşmiş Milletler önümüzdeki dönemde 12 milyondan fazla Ukraynalı'nın ülke içinde, 4 milyon Ukraynalı'nın da ülke dışında desteğe ihtiyacı olacağını tahmin ediyor. Bu çerçevede bazı New Yorklular yardım çabalarını hızlandırmış durumda

DailyMotion.com / Güncel