New Yorklular'dan Ukrayna'ya Yardım Çabası
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Birleşmiş Milletler önümüzdeki dönemde 12 milyondan fazla Ukraynalı'nın ülke içinde, 4 milyon Ukraynalı'nın da ülke dışında desteğe ihtiyacı olacağını tahmin ediyor.
Birleşmiş Milletler önümüzdeki dönemde 12 milyondan fazla Ukraynalı'nın ülke içinde, 4 milyon Ukraynalı'nın da ülke dışında desteğe ihtiyacı olacağını tahmin ediyor. Bu çerçevede bazı New Yorklular yardım çabalarını hızlandırmış durumda
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