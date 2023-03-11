New York Yabancı Konsoloslar Derneği'nden 'Uluslararası Kadınlar Günü' etkinliği

NEW New York Yabancı Konsoloslar Derneği, 8 Mart "Uluslararası Kadınlar Günü" münasebetiyle etkinlik düzenledi.

Hindistan Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğini üstlendiği etkinlikte, üyeler arasından ülkesini layıkıyla temsil ettiği değerlendirilen başarılı kadınlara onur belgesi takdim edildi.

Hindistan, Cezayir, Angola, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, Şili, El Salvador, Guyana, Kazakistan, Nijerya, Peru, Sırbistan ve Türkiye'den onur belgelerini almak için farklı alanlarda başarı gösteren kadınlar sahneye davet edilerek onurlandırıldı.

Etkinlikte dernek başkanlığı da Peru'ya verildi.

Türkiye'nin de düzenleyicileri arasında bulunduğu etkinlikte katılımcılara ülkelerin geleneksel yemekleri servis edildi.

Türkiye'den Elif Uras'a onur belgesi

Etkinlikte, Türkiye'den sanatçı Elif Uras'a onur belgesi takdim edildi.

Uras'ın kaydettiği başarılarla hem kendi ülkesini layıkıyla temsil ettiği, hem de ABD'de toplumun güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

1972 yılında Ankara'da doğan Uras, Colombia Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladıktan sonra New York'ta Görsel Sanatlar Okulu'ndan mezun oldu. Colombia Üniversitesi Sanat Okulu'nda yüksek lisans programını tamamlayan Uras, Türk çinilerinin üzerine yaptığı öyküsel ve figüratif resimlerle tanınıyor.

Çalışmalarını ve hayatını New York ve İstanbul arasında sürdüren Uras, çalışmalarında özellikle farklı coğrafyalardaki kadınların temsiline önem veriyor.

Dünyada en fazla diplomatik temsilciliğe ev sahipliği yapan New York'taki Yabancı Konsoloslar Derneği'nin 113 üyesi bulunuyor. 1925 yılından bu yıla faaliyet gösteren dernek, şehirdeki yabancı konsolosluklar arasında iyi ilişkiler geliştirilmesini hedefliyor.