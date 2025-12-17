New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani, geçiş sürecini yönetecek kıdemli üyeleri açıkladı

NEW ABD'de New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehrin yönetimini devralma işlemlerini yönetecek geçiş ekibinin iki üst yöneticisinin isimlerini paylaştı ve yapacağı ilk faaliyetleri anlattı.

Mamdani, New York'un Brooklyn kentinde düzenlediği basın toplantısında, mevcut belediye başkan Eric Adams'ın ekibiyle iletişim kurarak sağlıklı bir görev aktarımını sağlayacak çalışma ekibinin kıdemli üyelerini gazetecilere tanıttı.

Ocak ayı itibarıyla görevi Adams'tan devralacak olan Mamdani, bu tarihe kadarki süreçte, Jahmila Edwards'ı Yönetimlerarası İlişkiler Direktörü ve Catherine Almonte da Costa'yı Atama Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Mamdani, Edwards ve da Costa'nın daha önce New York Belediyesi ve diğer kamusal kurumlarda çalıştığını belirterek, geçiş ekibinin deneyimlerine güvendiğini ifade etti.

Önceliğinin şehrin dar gelirli halkının sorunlarını çözmek olduğunu yineleyen Mamdani, göreve başlar başlamaz yeni konutlar inşa edeceklerini ve şehrin güvenliğini artıracaklarını söyledi.

Mamdani, "New Yorklular bize bir sorumluluk emanet etti. Şehrimizi daha uygun fiyatlı, güvenli hale getirmek ve devlet işlerini verimli ve mükemmel kılmak için her gün çalışacak bir yönetim için oy verdiler." ifadesini kullandı.

Mamdani, 4 Kasım'daki belediye başkanı seçimlerini kazanmıştı

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy aldı.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.