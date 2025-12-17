Haberler

New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani, geçiş sürecini yönetecek kıdemli üyeleri açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, geçiş sürecindeki üst yöneticileri tanıttı ve önceliklerinin dar gelirli halkın sorunlarını çözmek olduğunu vurguladı. 34 yaşındaki Mamdani, şehrin güvenliğini artırarak yeni konutlar inşa edeceklerini belirtti.

NEW ABD'de New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehrin yönetimini devralma işlemlerini yönetecek geçiş ekibinin iki üst yöneticisinin isimlerini paylaştı ve yapacağı ilk faaliyetleri anlattı.

Mamdani, New York'un Brooklyn kentinde düzenlediği basın toplantısında, mevcut belediye başkan Eric Adams'ın ekibiyle iletişim kurarak sağlıklı bir görev aktarımını sağlayacak çalışma ekibinin kıdemli üyelerini gazetecilere tanıttı.

Ocak ayı itibarıyla görevi Adams'tan devralacak olan Mamdani, bu tarihe kadarki süreçte, Jahmila Edwards'ı Yönetimlerarası İlişkiler Direktörü ve Catherine Almonte da Costa'yı Atama Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Mamdani, Edwards ve da Costa'nın daha önce New York Belediyesi ve diğer kamusal kurumlarda çalıştığını belirterek, geçiş ekibinin deneyimlerine güvendiğini ifade etti.

Önceliğinin şehrin dar gelirli halkının sorunlarını çözmek olduğunu yineleyen Mamdani, göreve başlar başlamaz yeni konutlar inşa edeceklerini ve şehrin güvenliğini artıracaklarını söyledi.

Mamdani, "New Yorklular bize bir sorumluluk emanet etti. Şehrimizi daha uygun fiyatlı, güvenli hale getirmek ve devlet işlerini verimli ve mükemmel kılmak için her gün çalışacak bir yönetim için oy verdiler." ifadesini kullandı.

Mamdani, 4 Kasım'daki belediye başkanı seçimlerini kazanmıştı

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy aldı.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu trafik kazasında vefat etti
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, her yerden görülebiliyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
title