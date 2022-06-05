New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" Film Gösterimi - Haberler

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New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" Film Gösterimi

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Film gösteriminden detaylar New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck'in de katılımıyla gösterimi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Film gösteriminden detaylar

New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck'in de katılımıyla gösterimi yapıldı.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Naim Süleymanoğlu New York Van Güncel Haberler

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