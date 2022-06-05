New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" Film Gösterimi - Haberler

New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" Film Gösterimi
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Film gösteriminden detaylar New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck'in de katılımıyla gösterimi yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Film gösteriminden detaylar
New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck'in de katılımıyla gösterimi yapıldı.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel