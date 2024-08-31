New York'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlaması

NEW New York'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

New York Türkevi'nde düzenlenen kutlama programına, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, KKTC'nin BM Daimi Temsilcisi Mehmet Dana ve Türkiye'nin BM Nezdinde Daimi Temsilci Askeri Danışman Albay Anıl Karaca'nın yanı sıra Türk Amerikan sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Şehit, gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, günün anlam, önemine dair Türk Amerikan toplumuna gönderdiği mesajı okundu.

Büyükelçi Yıldız, 30 Ağustos Büyük Zaferini kazanmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk ulusuna çok şey borçlu olduklarını dile getirdi.

Yıldız, "I. Dünya Savaşı'nda, belirli coğrafyadaki ülkelerin kolonize edilmeye çalışıldığı bir dönemde, içerden ve dışardan ihanetler ulusumuzu anavatansız bırakma tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır." dedi.

Törene en sahipliği yapan New York Başkonsolosu Büyükelçi Yazal da102 sene önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin tarihi boyutuyla birlikte geleceğe dönük Türk toplumuna yüklediği sorumluluğa odaklanılması gerektiğini belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yazal, bu duygunun gelecekte de Türk toplumunun en çok ihtiyaç duyacağı şeylerden biri olduğunu anlattı.

Kısa süre önce atanmasından dolayı ilk defa bir arada olduğu Türk Amerikan toplumuyla bir araya gelen Yazal, önümüzdeki dönemde hep birlikte hareket ederek Türkiye'ye katkı sunmak için çalışma teklifinde bulundu.

Askeri Danışman Anıl Karaca ise Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, "ya istiklal ya ölüm" parolasıyla bağımsızlığa giden yolu araladıklarına ve sonunda büyük bir zafer kazandıklarına değindi.

Konuşmaların ardından törene katılan konuklara Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında video gösterildi.